RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 35,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,50 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.068 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 22,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 11,13 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,05 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je RWE-Aktie belaufen.

