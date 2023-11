RWE Aktie News: RWE verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,31 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,31 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,49 EUR aus. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,12 EUR nach. Bei 38,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 525.207 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 13,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 17,65 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 51,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 5,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

