RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,92 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.430 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 22,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

