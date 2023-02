RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag gesucht

Um 04:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,20 EUR nach oben. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,32 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.063.568 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,62 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,64 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 EUR je RWE-Aktie belaufen.

