RWE Aktie News: RWE am Mittag verlustreich

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 30,67 EUR abwärts.

Das Papier von RWE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 30,67 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,65 EUR ab. Bei 31,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 662.712 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,21 EUR fiel das Papier am 27.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,994 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,14 EUR aus.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone