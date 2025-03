RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 32,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 32,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 524.350 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 15,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,56 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 7,61 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

