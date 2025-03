RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 33,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 33,12 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,28 EUR zu. Mit einem Wert von 33,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.219.217 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 36,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,75 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 19,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,11 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 20.03.2025. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

RWE-Aktie höher: RWE gewinnt Auktion für zwei neue Windparkprojekte