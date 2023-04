RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel RWE 42,50 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 42,61 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,66 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,61 EUR. Bisher wurden heute 761.119 RWE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,09 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 23,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,86 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie steigt deutlich: RWE kann Quartalsgewinn verdoppeln

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie etwas leichter: RWE legt Grundstein für "RWE Foundation"

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com