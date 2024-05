RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 35,20 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,24 EUR zu. Mit einem Wert von 35,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.293 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. 20,26 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 14,55 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,68 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

