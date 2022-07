RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag stärker

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 39,38 EUR. Bei 39,51 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.924 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 13.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 29,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 32,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,42 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 67,30 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2021 aus.

