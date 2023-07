RWE Aktie News: RWE am Nachmittag tiefer

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 39,03 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 39,03 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,99 EUR nach. Bei 39,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.540.430 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Mit einem Zuwachs von 12,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,05 EUR am 20.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,73 EUR für die RWE-Aktie.

Am 11.05.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 8.002,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,19 EUR je Aktie.

