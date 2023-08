Aktienkurs im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Mittag gefragt

28.08.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 39,39 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,39 EUR zu. Bei 39,43 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 166.429 RWE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 43,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2022 auf bis zu 36,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,48 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,91 EUR je RWE-Aktie an. Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick RWE-Aktie im Plus: RWE verkauft tschechisches Gasspeichergeschäft in Millionendeal RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an

