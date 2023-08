RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.520 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 8,36 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,91 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.298,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

