RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.830 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,58 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2024. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Am 12.11.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne

DAX-Handel aktuell: DAX liegt mittags im Plus