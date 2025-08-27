RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,01 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,01 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,10 EUR zu. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.914 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

