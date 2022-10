RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 38,73 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 38,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 219.076 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,92 Prozent hinzugewinnen. Am 15.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,41 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,85 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.298,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 3,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

