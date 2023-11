RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,37 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,37 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,39 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.652 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 11,89 Prozent niedriger. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,41 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer