RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag kaum verändert

So entwickelt sich RWE

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,03 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,03 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,06 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 40,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 293.109 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. 6,14 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,11 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2023 aus.

