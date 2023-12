RWE Aktie News: RWE fällt am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 40,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,98 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,97 EUR. Bei 41,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 14.953 Aktien.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,01 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,77 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: So steht der LUS-DAX nachmittags

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags