RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 34,12 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 34,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 33,92 EUR. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.727.074 RWE-Aktien.

Am 27.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Mit Abgaben von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 10.744,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,45 EUR je Aktie.

