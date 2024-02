RWE Aktie News: RWE am Mittag höher

RWE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,05 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 31,06 EUR. Bei 30,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 539.864 Aktien.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2024 (30,21 EUR). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,994 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je RWE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,77 EUR fest.

