RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,79 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 30,79 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die RWE-Aktie legte bis auf 30,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 30,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.335 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 39,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Abschläge von 1,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,994 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

