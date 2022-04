RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 39,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 39,32 EUR. Bei 39,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.039.744 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 41,83 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,85 EUR aus.

RWE ließ sich am 15.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,70 EUR je Aktie vermeldet.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 12.05.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 17.05.2023.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie im Plus: Union Investment erteilt Enkraft-Antrag für Hauptversammlung Absage - RWE baut Braunkohle-Tagebau Inden mit Solaranlage aus

Uniper-Aktie gibt nach: Uniper hofft im Rubel-Streit um russisches Gas auf Lösung

RWE-Aktie im Plus: Deutsche Bank Research hebt Kursziel für RWE an

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com