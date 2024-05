RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 34,66 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 34,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 34,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 409.870 Stück.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,21 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,68 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

