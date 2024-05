RWE Aktie News: RWE verliert am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 34,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,68 EUR. Bisher wurden heute 50.073 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,31 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

