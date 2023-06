RWE Aktie News: RWE am Mittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 40,05 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,22 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 39,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175.759 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,76 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 14,11 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,64 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 11.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.002,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie in Grün: Thomas Michel wird neuer COO von Offshore-Windgeschäft

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Strom- und Gaspreise sinken - Verbraucherschützer raten zu Wechsel