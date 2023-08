RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag freundlich

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 39,97 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,97 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.474 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,98 Prozent. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,91 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie im Plus: RWE verkauft tschechisches Gasspeichergeschäft in Millionendeal

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an