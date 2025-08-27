RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 34,39 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 34,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 34,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,38 EUR. Zuletzt wechselten 45.500 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 9,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,56 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

