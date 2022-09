RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 38,15 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 37,79 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 429.726 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 28,58 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.298,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.792,00 EUR in den Büchern standen.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,60 EUR fest.

