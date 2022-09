RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 38,10 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,79 EUR nach. Bei 38,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 922.551 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 13,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 28,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

