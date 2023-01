RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 40,84 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,62 EUR. Bei 41,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 539.885 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Mit Abgaben von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,95 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,26 EUR je Aktie.

