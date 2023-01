RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die RWE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,06 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 40,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 902.630 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 32,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,26 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,95 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 EUR je RWE-Aktie belaufen.

