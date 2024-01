RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 34,23 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,23 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 33,98 EUR ein. Bei 34,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 460.708 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR markierte der Titel am 27.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 25,71 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,73 EUR an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich freundlich

RWE-Aktie sinkt nach Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot