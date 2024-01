RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 34,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 34,43 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 34,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.217.828 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 43,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 19,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6.072,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 10.744,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich freundlich

RWE-Aktie sinkt nach Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot