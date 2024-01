RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 34,12 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 34,12 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,09 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,19 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 64.825 Aktien.

Am 27.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Gewinne von 26,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,53 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,73 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je RWE-Aktie belaufen.

