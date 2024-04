RWE Aktie News: RWE am Nachmittag leichter

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,78 EUR ab.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 32,78 EUR abwärts. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,68 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.732.670 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.05.2023 bei 42,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,14 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.03.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags