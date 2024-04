RWE Aktie News: RWE legt am Dienstagvormittag zu

RWE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,31 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 33,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 33,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.558 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 22,41 Prozent niedriger. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,14 EUR an.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet. Am 14.05.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je RWE-Aktie.

