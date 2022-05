RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag fester

Das Papier von RWE konnte um 30.05.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,53 EUR. Bei 40,87 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 883.677 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,39 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 42,76 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,77 EUR.

Am 12.05.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. RWE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 1,75 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie schwächer: Ortstermin in Peru in Zusammenhang mit Klimaklage gegen RWE

RWE-Aktie steigt deutlich: Sempra und RWE schließen Vereinbarung für LNG-Lieferungen

Russland akzeptiert offenbar weiterhin deutsche Gas-Zahlungen in Euro oder Dollar

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE