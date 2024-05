RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 34,63 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 34,63 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 34,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,09 EUR. Zuletzt wechselten 309.857 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

RWE-Aktie niedriger: RWE will wasserstofffähiges Gaskraftwerk in Werne bauen

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück