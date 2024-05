RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Aufschlag

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,81 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 34,81 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,93 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 600.774 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 21,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 13,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je RWE-Aktie.

