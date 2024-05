RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 34,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 34,30 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,39 EUR. Bei 34,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.277 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 12,30 Prozent wieder erreichen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,68 EUR aus.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

