RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Plus

RWE-Aktie schwächer: RWE will weitere Batteriespeicher bauen

RWE-Aktie freundlich: Berenberg hebt Kursziel für RWE an - Einstufung unverändert

RWE Aktie News: RWE tritt am Vormittag auf der Stelle

RWE Aktie News: RWE am Mittag nahezu unbewegt

RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Minusbereich

Ökostrom deckt mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland

Eni (E) Agrees to Sell $300M Non-Core Congo Assets to Perenco

Eni (E) Announces Closing of St. Bernard Biorefinery JV

Centrica boss warns energy bills will stay high for foreseeable future

Heute im Fokus

Novartis verkauft Augenmedikament für Milliardensumme weiter. Ford findet Käufer für Werk in Saarlouis. Deutsche Bank: Verlegung von Kundendaten der Postbank bald abgeschlossen. Mercedes mit großem Rückruf in den USA. Apple-Aktie an der NASDAQ vor neuem Rekordhoch. Inflationsdruck im Euroraum sinkt im Juni - Kerninflation etwas höher. ADLER stellt sich hinter Rechtsvorstand. Buffett stockt bei Occidental auf.