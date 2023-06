RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 40,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 40,10 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,17 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.586 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). 9,63 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 16,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,64 EUR an.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie in Grün: Thomas Michel wird neuer COO von Offshore-Windgeschäft