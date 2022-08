RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RWE

Um 04:22 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 39,29 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,55 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.129.716 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,69 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.298,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 3.792,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.11.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

