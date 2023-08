RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 38,75 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 38,75 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 38,74 EUR. Bei 39,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 214.015 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,45 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 7,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,76 EUR je Aktie belaufen.

