RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 35,83 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,91 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.309 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 17,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Abschläge von 11,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,05 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,90 EUR je Aktie belaufen.

