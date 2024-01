RWE Aktie News: RWE am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 34,07 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 34,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,03 EUR. Mit einem Wert von 34,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 470.738 RWE-Aktien.

Am 27.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 20,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,40 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

