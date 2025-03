RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 32,85 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 32,85 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 564.981 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. 10,65 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,11 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent auf 8,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,20 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Buy für RWE-Aktie nach UBS AG-Analyse

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste