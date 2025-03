RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von RWE

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 32,90 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 32,90 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,59 EUR nach. Bei 33,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.012.985 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 10,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 18,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 20.03.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 8,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

