RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 33,16 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 33,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.989 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,62 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,28 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 20.03.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je RWE-Aktie.

